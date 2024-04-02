Феодосия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1901
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич
Восприемники Константин Павлов Чихачев, Дмитрия Абрамова жена Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич
Восприемники Константин Павлов Чахачев, Дмитрия Абрамова Галкина жена Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
14.12.1909
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич
Восприемники Константин Павлов Чихачев, Наталья Алексеева Галкина
Рождение ребёнка
13.05.1913
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич
Восприемники Мария Тимофеева Чихачева
Рождение ребёнка
15.?.1915
Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич
Восприемники Василий Павлов Чихачев, с.Мещерина Стефанида Васильева Карпочева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно