Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1901

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Павлов Чихачев, Дмитрия Абрамова жена Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Павлов Чахачев, Дмитрия Абрамова Галкина жена Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
14.12.1909

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Константин Павлов Чихачев, Наталья Алексеева Галкина
Рождение ребёнка
13.05.1913

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Мария Тимофеева Чихачева
Рождение ребёнка
15.?.1915

Сын: Чихачев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Павлов Чихачев, с.Мещерина Стефанида Васильева Карпочева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Василий Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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