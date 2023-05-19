Метакса Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метакса Елена Георгиевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Метакса Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Метакса Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Панайотова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Метакса Дмитрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метакса Дмитрий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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