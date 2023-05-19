Метакса Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Метакса Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Метакса Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Панайотова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Метакса Дмитрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно