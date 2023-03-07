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Копосов Иван Анкудинов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Копосов Анкудин Дмитриев

Мать: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Копосов Козьма Иванов

Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Копосов Федор Иванов

Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Копосов Никита Иванов

Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Ксения Прокопиева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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