Копосов Иван Анкудинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Копосов Федор Иванов
Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Копосова Ксения Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812