Макухин Самуил Артемиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макухин Артем Андреев
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Макухин Александр Самуилов
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
03.08.1897
Дочь: Евдокия Самуилова
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
08.12.1898
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: Матрена Самуилова
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
29.08.1904
Дочь: Марфа Самуилова
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
29.09.1905
Дочь: Фекла Самуилова
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
11.04.1908
Сын: Макухин Василий мл. Самуилов
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Евдокия Самуилова
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
16.08.1913
Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой, гос.крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно