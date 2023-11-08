Макухин Самуил Артемиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин Самуил Артемиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макухин Артем Андреев

Мать: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Макухин Александр Самуилов

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Дочь: Евдокия Самуилова

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Макухин Даниил Самуилов

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: Матрена Самуилова

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1904

Дочь: Марфа Самуилова

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: Фекла Самуилова

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1908

Сын: Макухин Василий мл. Самуилов

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Евдокия Самуилова

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Макухин Андрей Самуилов

Мать ребёнка: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Екатерина Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой, гос.крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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