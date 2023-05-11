Маркова (Марков) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1918
Сын: Марков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович
Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Серафима Афанасьевна
Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович
Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович
Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович
Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Таисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович
Смерть
Неизвестно
Холмогоры
Похороны
Неизвестно
Холмогоры