Маркова (Марков) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Марков) Евдокия

Маркова (Марков) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Марков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович

Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Серафима Афанасьевна

Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович

Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович

Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович

Вежа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Таисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Марков Афанасий Осипович

Смерть
Неизвестно
Холмогоры
Похороны
Неизвестно
Холмогоры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close