Боровков Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Боровков Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Боровков Григорий
Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно