Боровков Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Поликарп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Боровков Кузьма

Мать: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Боровков Григорий

Мать ребёнка: Боровкова Арина Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
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