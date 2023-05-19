Ковалев Федосей Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Федосей Евсеев

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ковалев Евмен Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ковалев Игнатий Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ковалев Алексей Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Аксинья Федосеева

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ковалев Азарий (Назар) Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Варвара Федосеева

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.06.1897

Дочь: Иванова Варвара Федосеева

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Ковалев Иоанн Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ковалев Яков Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
21.05.1901

Сын: Ковалев Константин Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Федосеева

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Миней Федосеев

Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Федосья Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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