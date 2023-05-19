Ковалев Федосей Евсеев
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Аксинья Федосеева
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ковалев Азарий (Назар) Федосеев
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Варвара Федосеева
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.06.1897
Дочь: Иванова Варвара Федосеева
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
29.04.1898
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
21.05.1901
Сын: Ковалев Константин Федосеев
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Федосеева
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалева Федосья Савельева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно