Гончарова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Анна Александровна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

10.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1986

Отец: Гончаров Александр Федорович

Мать: Гончарова Анна Васильевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.2012

Сын: Шершнев Тимур Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.08.2015

Сын: Шершнев Матвей Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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