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Кокорин Тихон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Кокорин Петр Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1756
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51

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