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Калимулла Ахмадишин

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ахмадиша Тухфатуллин

Мать: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сафиулла Калимуллин

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шагимардан Калимуллин

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Минигазитдин Калимуллин

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гирфанитдин Калимуллин

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Губайдулла Калимуллин

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Хадича Калимулловна

Мать ребёнка: Махубзяман

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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