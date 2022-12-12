Калимулла Ахмадишин
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ахмадиша Тухфатуллин
Мать: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сафиулла Калимуллин
Мать ребёнка: Махубзяман
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Махубзяман
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Махубзяман
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Махубзяман
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Махубзяман
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Хадича Калимулловна
Мать ребёнка: Махубзяман
Место жительства
Неизвестно