Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьмин Пантелей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пантелеев Ефим
Отец ребёнка: Козьмин Пантелей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пантелеев Никита
Отец ребёнка: Козьмин Пантелей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Козьмин Пантелей
Смерть
Неизвестно