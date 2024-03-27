Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЯB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Пантелей

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пантелеев Ефим

Отец ребёнка: Козьмин Пантелей

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пантелеев Никита

Отец ребёнка: Козьмин Пантелей

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Козьмин Пантелей

Смерть
Неизвестно

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