Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измаил Степанов
Отец ребёнка: Степан Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Сергеев
Смерть
Неизвестно