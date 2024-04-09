Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
взята по выводу изд.Тетерино помещика Егора Иванова сына Пашкова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Сидор Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Фрол Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Семенов