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Прасковья Федорова

Место рождения

Тетерино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетерино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
взята по выводу изд.Тетерино помещика Егора Иванова сына Пашкова
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Сидор Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Фрол Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Семенов

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