Ельчанинова (Тимченко) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинова (Тимченко) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Солодовка, Мозолеевская волость, Кременчугский уезд

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

07.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Солодовка, Мозолеевская волость, Кременчугский уезд
при рождении место рождения: "село Солодовка, Градижского района, Полтавской области"
Рождение ребёнка
04.03.1958

Сын: Ельчанинов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Ельчанинов Василий Фёдорович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
07.09.1980
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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