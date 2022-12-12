Ельчанинова (Тимченко) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти07.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
при рождении место рождения: "село Солодовка, Градижского района, Полтавской области"
Рождение ребёнка
04.03.1958
Сын: Ельчанинов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Ельчанинов Василий Фёдорович
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
07.09.1980
Бийск, город Бийск, Алтайский край