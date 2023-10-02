Алексеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1940
Сын: Алексеев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Затравкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Затравкина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Затравкина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно