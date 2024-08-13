Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти17.10.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Поленников Стефан Иванович
Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1872
Сын: Поленников Семен Иванович
Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Поленников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович
Бракосочетание
15.02.1878
Муж: не указан
Смерть
17.10.1888
Похороны
18.10.1888