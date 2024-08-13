Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

17.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Поленников Стефан Иванович

Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Поленников Иван Иванович

Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович

Рождение ребёнка
22.04.1872

Сын: Поленников Семен Иванович

Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович

Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Поленников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Поленников Иван Егорович

Бракосочетание
15.02.1878

Муж: не указан

Смерть
17.10.1888
Похороны
18.10.1888

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