Еланская (Александрова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланская (Александрова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1984

Сын: Еланский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Еланский Николай Александрович

Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1988

Дочь: Итеркина (Еланская) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Еланский Николай Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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