Еланская (Александрова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1984
Сын: Еланский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Еланский Николай Александрович
Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1988
Дочь: Итеркина (Еланская) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Еланский Николай Александрович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно