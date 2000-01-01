Обухова (Мечина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Мечина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Обухов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Обухов Григорий Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Григорий Саввович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Обухов Григорий Саввович

Смерть
1899
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