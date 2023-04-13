Lejman (Nurflus) Brajndla Dwojra
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.1929
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lejman Moshe
Бракосочетание
11.08.1889
Муж: Lejman Moshe
Рождение ребёнка
1895
Сын: Lejman Szymon
Отец ребёнка: Lejman Moshe
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.06.1929
Warsaw