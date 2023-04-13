Lejman (Nurflus) Brajndla Dwojra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lejman (Nurflus) Brajndla Dwojra

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.1929

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1895 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lejman Moshe

Бракосочетание
11.08.1889

Муж: Lejman Moshe

Рождение ребёнка
1895

Сын: Lejman Szymon

Отец ребёнка: Lejman Moshe

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.06.1929
Warsaw
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