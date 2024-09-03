Гридин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гридин Алексей

Мать: Гридина (Прилепина) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гридина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гридина (Ребро) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гридин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1966

Сын: Гридин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гридина (Ребро) Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно

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