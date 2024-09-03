Гридин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гридин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гридина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гридина (Ребро) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гридин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1966
Сын: Гридин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гридина (Ребро) Людмила Васильевна
Смерть
Неизвестно