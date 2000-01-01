Сокур Илья Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур Илья Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: не указан

Мать: Ольга Онуфреевна

Смерть
Неизвестно
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