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Мельяновский Анатолий Васильевич
Мельяновский Анатолий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1960
Пол
Мужской
Отец
Мельяновский Василий Михайлович
1938 г.р.
Мать
Мельяновская (Путилина) Светлана Григорьевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960
Отец:
Мельяновский Василий Михайлович
Мать:
Мельяновская Светлана Григорьевна
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