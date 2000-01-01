Кожина Мариамна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Мариамна Алексеевна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Миллеровский район, Дёгтево

Дата рождения

19.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ростовская область, Миллеровский район, Дёгтево
Рождение ребёнка
10.04.1914

Дочь: Меженко Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Меженко Владимир Игнатович

Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Смерть
Неизвестно
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