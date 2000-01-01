Кожина Мариамна Алексеевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Миллеровский район, Дёгтево
Дата рождения19.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ростовская область, Миллеровский район, Дёгтево
Рождение ребёнка
10.04.1914
Дочь: Меженко Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Меженко Владимир Игнатович
Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Смерть
Неизвестно