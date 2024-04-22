Акинфий
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Афимья Акинфеевна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PWY?i=1115&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M9QR-4?i=667&... Показать все
Смерть
Неизвестно