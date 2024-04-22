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Акинфий

Место рождения

Осташково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Афимья Акинфеевна

Мать ребёнка: не указана

Осташково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9PWY?i=1115&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M9QR-4?i=667&... Показать все
Смерть
Неизвестно
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