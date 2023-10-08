Стукалов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалов Владимир

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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