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Городнова Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Муж: Городнов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.

Дочь: Городнова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Городнов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.

Дочь: Городнова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Городнов Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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