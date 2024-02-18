Городнова Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.
Дочь: Городнова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Городнов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.
Дочь: Городнова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Городнов Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно