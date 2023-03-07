Харин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Харин Григорий Мануилов
Мать: Харина Екатерина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Харин Федор Яковлев
Мать ребёнка: Харина Евдокия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Евдокия Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853