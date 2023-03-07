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Харин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Харин Григорий Мануилов

Мать: Харина Екатерина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Харин Федор Яковлев

Мать ребёнка: Харина Евдокия Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Евдокия Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853
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