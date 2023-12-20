Милосердова (Ярыгина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердова (Ярыгина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1914

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914

Отец: Ярыгин Василий Абрамович

Мать: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
20.10.1994

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