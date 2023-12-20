Милосердова (Ярыгина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1914
Дата смерти20.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
20.10.1994