Петров Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1893 ст.

Дочь: (Петрова) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Петрова Зинаида Николаевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 371
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.

Сын: Петров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Петрова Зинаида Николаевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 546
Смерть
Неизвестно

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