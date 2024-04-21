Петров Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1893 ст.
Дочь: (Петрова) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Петрова Зинаида Николаевна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 371
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Петрова Зинаида Николаевна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 546
Смерть
Неизвестно