Мороз Петр Лаврентьевич
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти1855 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Мороз Лаврентий
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: Мороз Анисья Федоровна
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мороз Анисья Федоровна
Смерть
1855 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия