Мороз Петр Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз Петр Лаврентьевич

Мороз Петр Лаврентьевич

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Мороз Лаврентий

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Мороз Василий Петрович

Мать ребёнка: Мороз Анисья Федоровна

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мороз Анисья Федоровна

Смерть
1855 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close