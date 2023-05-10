Мавричев Иосиф Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавричев Иосиф Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1961

Сын: Мавричев Владимир Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавричев Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавричев Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1993
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