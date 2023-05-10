Мавричев Иосиф Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1961
Сын: Мавричев Владимир Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавричев Николай Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавричев Николай Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1993