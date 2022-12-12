Амосов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1918
Дата смерти24.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1940
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
С 1940 по 1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
24.03.1944
с. Касперовка, Николаевская обл., Украина