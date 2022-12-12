Амосов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосов Александр Иванович

Амосов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Супроново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.09.1918

Дата смерти

24.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Супроново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1934 по 1940
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
С 1940 по 1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
24.03.1944
с. Касперовка, Николаевская обл., Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close