Алексейчук Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчук Константин Степанович

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Место рождения

Загрушаны, Подляское воеводство, Польша

Дата рождения

1897

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Загрушаны, Подляское воеводство, Польша
Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: Гордеева Ванда Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: Корнилова Янина Константиновна

Мать ребёнка: Алексейчук Аполония Владиславовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексейчук Аполония Владиславовна

Смерть
11.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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