Алексейчук Константин Степанович
Место рожденияЗагрушаны, Подляское воеводство, Польша
Дата рождения1897
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Загрушаны, Подляское воеводство, Польша
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: Гордеева Ванда Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: Корнилова Янина Константиновна
Мать ребёнка: Алексейчук Аполония Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1942