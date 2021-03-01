Алексеева (Кудрявцева) Елена Михайловна 22.05.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеева (Кудрявцева) Елена Михайловна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.05.1950

Дата смерти

01.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950

Отец: Кудрявцев Михаил Иванович

Мать: Кудрявцева (Раменская) Зоя Михайловна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1977
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
1977
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работала в Ателье.
Бракосочетание
13.01.1978

Муж: Алексеев Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
2010
Москва, город федерального значения Москва
Работала в Городской Поликлинике.
Место жительства
2021
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
01.03.2021
Нестерово, Рузский, Московская область
Елена Михайловна умерла в Москве . Похоронена на кладбище в семейном (родовом) месте. Вместе с мужем Алексеевым Александром Григорьевичем и его родителями.

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