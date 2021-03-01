Алексеева (Кудрявцева) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1950
Дата смерти01.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950
Место жительства
1977
Работа или профессия
1977
Работала в Ателье.
Бракосочетание
13.01.1978
Работа или профессия
2010
Работала в Городской Поликлинике.
Место жительства
2021
Смерть
01.03.2021
Похороны
01.03.2021
Нестерово, Рузский, Московская область
Елена Михайловна умерла в Москве . Похоронена на кладбище в семейном (родовом) месте. Вместе с мужем Алексеевым Александром Григорьевичем и его родителями.