Красавина Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Красавина) Миропия Васильевна
Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович
Рождение ребёнка
15.10.1852 ст.
Сын: Красавин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович
Смерть
Неизвестно