Красавина Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасавина Матрона Федоровна

Красавина Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Василий Маркович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Красавин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Красавина) Миропия Васильевна

Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.10.1852 ст.

Сын: Красавин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Красавин Василий Маркович

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.