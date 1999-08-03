Лободовская (Lobodovsky) Alexandra Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лободовская (Lobodovsky) Alexandra Ivanovna

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Место рождения

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

23.12.1914

Дата смерти

03.08.1999

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914

Отец: Клярович Иван (Игумен Иов)

Мать: Клярович Нина Петровна

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Иммиграция
07.10.1953
Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil
Место жительства
1959
Гражданство
1960
San Francisco
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободовский Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободовский Константин Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Machinist
Смерть
03.08.1999
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