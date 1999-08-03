Лободовская (Lobodovsky) Alexandra Ivanovna
Место рождения
Дата рождения23.12.1914
Дата смерти03.08.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914
Отец: Клярович Иван (Игумен Иов)
Мать: Клярович Нина Петровна
Иммиграция
07.10.1953
Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil
Место жительства
1959
Гражданство
1960
San Francisco
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лободовский Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лободовский Константин Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Machinist
Смерть
03.08.1999