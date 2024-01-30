Быковская Просковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Рождение ребёнка
27.11.1910
Сын: Быковский Николай Степанович
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Борцова Анна Степановна
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Быковская Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Быковский Иван Степанович
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.?
Сын: Быковский Петр Степанович
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Степанович
Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно