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Быковская Просковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Быковский Николай Степанович

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Борцова Анна Степановна

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Быковская Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Быковский Иван Степанович

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.?

Сын: Быковский Петр Степанович

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Степанович

Отец ребёнка: Быковский Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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