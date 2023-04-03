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Тришин Петр Георгиевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.12.1908

Дата смерти

29.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.
1918 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
14.03.1930

Жена: Тришина Анна Георгиевна

Россия Шаловский сельский Совет Мещовского района Западной области
Рождение ребёнка
27.12.1930

Сын: Тришин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Тришина Анна Георгиевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Елена

Смерть
29.04.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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