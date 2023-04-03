Тришин Петр Георгиевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.12.1908
Дата смерти29.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
14.03.1930
Жена: Тришина Анна Георгиевна
Россия Шаловский сельский Совет Мещовского района Западной области
Рождение ребёнка
27.12.1930
Мать ребёнка: Тришина Анна Георгиевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Елена
Смерть
29.04.1974
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно