Смиренников Игнатий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренников Игнатий Филиппович

Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Смиренников Филипп Яковлевич

Мать: не указана

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Смиренников Авдий Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Смиренников Парфений Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Смиренников Михайло Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Смиренников Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Смиренников Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Смиренников Савва Игнатьевич

Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1802
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