Смиренников Игнатий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Смиренников Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Смиренников Авдий Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Смиренников Парфений Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Смиренников Михайло Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Смиренников Яков Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Смиренников Максим Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Смиренников Савва Игнатьевич
Мать ребёнка: Воронова Параскева Авксентьевна
Смерть
1802