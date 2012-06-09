Егорова (Коробейникова) Раиса Поликарпова
Место рождения
Дата рождения08.09.1919
Дата смерти09.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
16.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
02.08.1948
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
20.04.1951
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
фактически родился 18 апреля.
Смерть
09.06.2012