Егорова (Коробейникова) Раиса Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Коробейникова) Раиса Поликарпова

Место рождения

Гилева, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1919

Дата смерти

09.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919

Отец: Коробейников Поликарп Григорьевич

Мать: Коробейникова (Кармакская) Анфиса Афанасьевна

Гилева, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Егорович

Рождение ребёнка
16.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Гилева, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1948

Сын: Егоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Гилева, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1951

Сын: Егоров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Гилева, Тугулымский, Свердловская область
фактически родился 18 апреля.
Смерть
09.06.2012

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