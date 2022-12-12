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Шишев Ефим Павлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.12.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1838

Отец: Шишев Павел Петров

Мать: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.12.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Григориі Петровъ Куракинъ и Онаго жь Села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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