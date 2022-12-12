Шишев Ефим Павлов
Место рождения
Дата рождения26.12.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1838
Отец: Шишев Павел Петров
Мать: Шишева Прасковья Петрова
Крещение
28.12.1838
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Григориі Петровъ Куракинъ и Онаго жь Села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно