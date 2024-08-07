Григорьева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Григорьев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич
Баранниково, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хабарова (Григорьева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно