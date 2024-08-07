Григорьева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Григорьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич

Баранниково, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хабарова (Григорьева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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