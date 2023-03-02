Бердникова (Урюпина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Урюпина) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Урюпин Алексей

Мать: Урюпина Евдокия

Бракосочетание
30.12.1894

Муж: Бердников Трофим

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Бердников Иван

Отец ребёнка: Бердников Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Александра

Отец ребёнка: Бердников Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Алексей

Отец ребёнка: Бердников Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Василий

Отец ребёнка: Бердников Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Яков

Отец ребёнка: Бердников Трофим

Смерть
Неизвестно
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