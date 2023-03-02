Бердникова (Урюпина) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Урюпин Алексей
Мать: Урюпина Евдокия
Бракосочетание
30.12.1894
Муж: Бердников Трофим
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Бердников Иван
Отец ребёнка: Бердников Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Александра
Отец ребёнка: Бердников Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Алексей
Отец ребёнка: Бердников Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Василий
Отец ребёнка: Бердников Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Яков
Отец ребёнка: Бердников Трофим
Смерть
Неизвестно