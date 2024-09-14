(Егоровна) Агриппина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1760
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1783
Муж: Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Праскева Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Смерть
1820