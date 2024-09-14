(Егоровна) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егоровна) Агриппина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1760

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1783

Муж: Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Праскева Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Смерть
1820

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