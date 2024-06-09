Климов Яков Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1844
Отец: Климов Игнатий Трифонович
Мать: Климова Анна
Бракосочетание
23.01.1866
Жена: Т Екатерина Викторовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17
Рождение ребёнка
21.08.1866
Дочь: Климова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#79
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.
Дочь: Климова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#169
Рождение ребёнка
24.02.1874 ст.
Сын: Климова Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#265
Рождение ребёнка
26.09.1877
Дочь: Климова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#370
Смерть
Неизвестно