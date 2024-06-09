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Климов Яков Игнатьевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Климов Игнатий Трифонович

Мать: Климова Анна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1866

Жена: Т Екатерина Викторовна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17
Рождение ребёнка
21.08.1866

Дочь: Климова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#79
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.

Дочь: Климова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#169
Рождение ребёнка
24.02.1874 ст.

Сын: Климова Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#265
Рождение ребёнка
26.09.1877

Дочь: Климова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Т Екатерина Викторовна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#370
Смерть
Неизвестно

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