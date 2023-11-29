Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1987
Рождение ребёнка
23.02.2007
Сын: Васильев Данила Александрович
Отец ребёнка: Жиберин Виталий Анатольевич
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
24.07.2014
Рождение ребёнка
06.11.2016
Дочь: Васильева Марина Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
28.01.2023
Сын: Васильев Артем Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Вячеславович