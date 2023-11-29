Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1987

Отец: Ерёмин Василий Владимирович

Мать: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
23.02.2007

Сын: Васильев Данила Александрович

Отец ребёнка: Жиберин Виталий Анатольевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
24.07.2014

Муж: Васильев Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
06.11.2016

Дочь: Васильева Марина Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
28.01.2023

Сын: Васильев Артем Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Вячеславович

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