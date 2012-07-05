Кондратова Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратов Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.07.2012
Дочь: Кондратова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кондратов Евгений Геннадьевич