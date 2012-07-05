Кондратова Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Оксана Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратов Евгений Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.07.2012

Дочь: Кондратова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кондратов Евгений Геннадьевич

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