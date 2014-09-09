Кафаров Альберт Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1928
Дата смерти09.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.53
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
17.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна
Смерть
09.09.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург