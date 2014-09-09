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Кафаров Альберт Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1928

Дата смерти

09.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.53

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
17.08.1928

Отец: Кафаров Николай Павлович

Мать: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна

Смерть
09.09.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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