Чернакова (Семушина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Семушина) Ольга Андреевна

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Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

13.08.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Семушин Андрей Степанович

Мать: Семушина Прасковья Яковлевна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.10.1933

Сын: Чернаков Лев Констанинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сокол, Россия
Место жительства
С 1946 по 1990
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1947

Дочь: Жеглова Елена Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Место жительства
С 1990 по 13.08.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Смерть
13.08.1993
Санкт-Петербург, Россия
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