Чернакова (Семушина) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти13.08.1993
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Рождение ребёнка
19.10.1933
Сын: Чернаков Лев Констанинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сокол, Россия
Место жительства
С 1946 по 1990
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1947
Дочь: Жеглова Елена Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Место жительства
С 1990 по 13.08.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Смерть
13.08.1993
Санкт-Петербург, Россия