Дроздов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Вера Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера
Мать ребёнка: Вера Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Савельевна
Смерть
1975
Причина смерти: Остановка сердца во сне