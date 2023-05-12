Дроздов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Вера Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валера

Мать ребёнка: Вера Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Савельевна

Смерть
1975
Причина смерти: Остановка сердца во сне
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